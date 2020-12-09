Сегодня пчеловодством занимается все больше людей. Некоторые ставят в своем саду два-три улья, чтобы обеспечить семью вкусным и полезным продуктом, кто-то получает заветную пчелосемью в подарок или наследство и растворяется в пчеловодстве на всю жизнь, а кто-то пытается заработать на производстве меда.

Но в любом из этих вариантов рядом с пчелами находится неравнодушный к ним человек.

Важные условия для пчеловодства

Самым важным показателем к занятию пчеловодство для начинающих является наличие места, необходимого для расположения пасеки. Радиус полета пчелы – два километра. Желательно, чтобы на всей этой площади вокруг пасеки находились медоносные растения и отсутствовали вредные предприятия. Замечательно, если пасека защищена от ветров рельефом или лесом. Часто пчеловоды практикуют летний вывоз ульев в места нахождения медоносов, но для этого необходимо иметь специальное транспортное средство и продумать способ охраны пасеки. Начинающему пчеловоду достаточно приобрести 2–4 пчелосемьи. Пчел лучше покупать в местности, максимально приближенной к будущей пасеке, в весенне-летний период.

Какой инвентарь необходим для начала

Инвентарь, без которого не обойтись ни одному пчеловоду независимо от количества ульев в его распоряжении и познаний в области пчеловодства, можно поделить на три основные группы:

Приспособления для работы на пасеке.

Приспособления для ухода за пчелами.

Приспособления для работы с продуктами пчеловодства.

Приспособления для работы на пасеке

К ним относятся, в первую очередь, защитный костюм и дымовушка.

В защитный комплект входят комбинезон, нарукавники из плотной ткани, сквозь которую не пройдет жало пчелы. Вся одежда должна быть как можно светлее, желательно белой. Для защиты головы лучше взять соломенную широкополую шляпу с накомарником, который можно завязать под подбородком.

Дымовушка предназначена для «усыпления» бдительности пчел во время работы с ульями. В нее кладутся веточки трав или шишки, поджигаются. Почуяв запах дыма, рабочие пчелы на время теряют возможность передавать другим пчелам сигнал опасности через феромоны. Также часть пчел набирает мед в зоб, чтобы в случае пожара улететь с небольшим запасом меда, но из-за особенностей физиологии этот запас меда не позволяет пчелам жалить, поскольку они не могут согнуть брюшко для укуса под нужным углом. Пчеловоды пользуются этим чтобы избежать лишних укусов.

Приспособления для ухода за пчелами

Кормушки для сахарного сиропа;

Поилка;

Маточная клеточка для временного содержания маток;

Маточный колпачок, которым накрывают матку при посадке ее в семью;

Решетка для отделения части гнезда при работе с маткой;

Пчелоудалитель, предназначенный для отделения медового корпуса от рабочих пчел;

Роевня, используемая для временного содержания роевых пчел;

Щетка из натурального волоса или перьев для сметания пчел.

Приспособления для работы с продуктами пчеловодства