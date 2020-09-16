

Преимущества биткойна

Эта валюта становится все более популярной по многим причинам:

Низкие транзакционные издержки;

Мгновенный перевод;

Отсутствие государственного контроля;

Устойчивый темп роста;

Анонимность транзакций.

Оборудование и технологии

Изначально биткойн можно было добывать на обычных процессорах или видеокартах, но со временем конкуренция за эту деятельность сильно возросла. В настоящее время для майнинг биткоин потребуется дорогостоящее оборудование — ASIC-майнеры, поэтому облачный майнинг биткойнов становится все более популярным.

Используйте алгоритм SHA-256 для майнинга биткойнов и используйте функцию «хэш-кеш», чтобы доказать, что работа выполнена.

Преимущества облачного майнинга

Поскольку сложность майнинга криптовалют продолжает расти, майнерам требуется все больше и больше электроэнергии, большие площади и более мощные системы охлаждения. В результате многие майнеры обращаются к сервисам облачного майнинга, которые предоставляют оборудование в аренду в собственных дата-центрах.

Облачный майнинг биткойнов имеет следующие преимущества:

Не нужно покупать дорогое оборудование;

Вам не нужно платить за доставку объектов, а также не нужно их устанавливать, настраивать и обслуживать.

Возможность начать добычу биткойнов с небольшими инвестициями. Например, HashFlare предлагает контракты на майнинг SHA-256 по цене от 2,20 доллара;

Майнинг монет начинается практически сразу после оплаты контракта;

Сервис предоставляет удобные инструменты для статистики и прогнозирования прибыли;

Регулярная выплата прибыли;

По некоторым услугам могут быть проданы договоры на мощность.