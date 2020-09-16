Преимущества биткойна
Эта валюта становится все более популярной по многим причинам:
Низкие транзакционные издержки;
Мгновенный перевод;
Отсутствие государственного контроля;
Устойчивый темп роста;
Анонимность транзакций.
Оборудование и технологии
Изначально биткойн можно было добывать на обычных процессорах или видеокартах, но со временем конкуренция за эту деятельность сильно возросла. В настоящее время для майнинг биткоин потребуется дорогостоящее оборудование — ASIC-майнеры, поэтому облачный майнинг биткойнов становится все более популярным.
Используйте алгоритм SHA-256 для майнинга биткойнов и используйте функцию «хэш-кеш», чтобы доказать, что работа выполнена.
Преимущества облачного майнинга
Поскольку сложность майнинга криптовалют продолжает расти, майнерам требуется все больше и больше электроэнергии, большие площади и более мощные системы охлаждения. В результате многие майнеры обращаются к сервисам облачного майнинга, которые предоставляют оборудование в аренду в собственных дата-центрах.
Облачный майнинг биткойнов имеет следующие преимущества:
Не нужно покупать дорогое оборудование;
Вам не нужно платить за доставку объектов, а также не нужно их устанавливать, настраивать и обслуживать.
Возможность начать добычу биткойнов с небольшими инвестициями. Например, HashFlare предлагает контракты на майнинг SHA-256 по цене от 2,20 доллара;
Майнинг монет начинается практически сразу после оплаты контракта;
Сервис предоставляет удобные инструменты для статистики и прогнозирования прибыли;
Регулярная выплата прибыли;
По некоторым услугам могут быть проданы договоры на мощность.