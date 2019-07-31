Как взять займ под залог ПТС

Когда денег необходимо много и именно сейчас, а займодавцам кажется недостаточным ваш уровень ликвидности, упрощенный вариант оформить кредит — предъявить кредитодателю залог в виде дорогого имущества. В нашем случае таким залогом выступает автомобиль, а точнее ПТС — Паспорт ТС.

Суть такой операции очень проста — колёса остаются вам, а документы на машину вы передаёте на хранение организации по кредитованию. Вы остаётесь хозяином и водителем авто, однако не имеете права продавать, дарить или обменивать транспорт. На имущество накладуется обременение до той поры, пока вы не выплатите долг.

В нашей стране сложно повстречать человека, который бы не брал банковские займы. С мощным развитием интернета наметился прогресс и в материальном секторе. Возникли различные формы оформления кредитов. В начале их выдавали банки. Однако они требовали много документов, доказательства заработной платы. Потом служащие специализированного отдела проверяли правдивость информации. Благодаря этому процесс затягивался. Потом возникли ломбарды, и эти ломбарды под залог птс спб стали выдавать экспресс кредит под гарантию ПТС.



Их политика выдачи средств менее жёсткая, благодаря этому заказчик может за час с лишним взять ссуду, продолжая использовать автомобиль. Заказчик оставляет паспорт технического средства машины, берет денежную займ до 70% от цены ТС и возвращает долг с процентами в оговоренные сроки. В отличии от банковских учреждений, МФО и кредиты под залог авто как правило будут работать круглые сутки, благодаря этому деньги можно получать когда будет угодно. Впрочем люди, которые первый раз сталкиваются с этой вариацией банковского займа, спрашивают себя, как оформляется нецелевой потребительский кредит под залог ПТС?

Посмотрим, какие условия у крупных компаний, выдающих займы под залог ПТС. Общее для всех компаний — автомобиль должен пребывать в собственности клиента, содержащего гражданство России (исключение — компания СР). Практически все компании просят 3 документа, вышеуказанные. Время оформления в границах 1-2 часов. Все компании, оставляют автомобиль клиенту, забирая только ПТС.