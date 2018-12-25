Как выбрать декоративное растение для участка? Пираканта в ландшафтном дизайне

Помимо цветов и различных трав, большое место в ландшафтном дизайне выделяется для многолетних кустарников. Большое разнообразие кустов с различными формами и цветом листвы, с красивыми цветами и ягодами позволяет добиться незабываемого эффекта на своём участке.

Именно пираканта подойдет для создания дизайна, который имитирует настоящий лес. Это многолетний вечнозеленый кустарник, покрытый длинными колючими шипами. С самой ранней весны это дивное растение позволяет украшать сады и участки красивыми ароматными цветами белого и кремового цвета.

С приходом осени, растение будет удивлять очень эффектными ярко-красными, оранжевыми или желтыми ягодами. Ягоды настолько плотно покрывают куст, что за ними полностью скрываются мелкие листочки. Растение как никакое другое подойдёт для любых видов грунта, так как совершенно не требовательна в уходе.

Различные композиции с этим декоративным кустом вы сможете увидеть на нашем сайте topiar.ua. Пираканта предпочитает затененные места посадки, так как на ярком солнце листочки могут пожелтеть. Следует избегать посадки кустарника даже в небольших низинах, потому что она отрицательно реагирует на перепады температур.

Лучше сажать его вблизи строений, которые защитят от холодных ветров. Растение нуждается в формирующей регулярной обрезке. При уходе за пиракантой помните, что растение покрыто острыми длинными шипами, которые могут поранить руки.

Отлично смотрятся кустарники в одиночных насаждениях среди газона или на задних планах миксбордера. Растение очень декоративно в течение всего вегетационного периода и заслуживает своего присутствия на вашем участке.

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Источник: http://topiar.ua