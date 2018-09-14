Зеркала со встроенным регистратором

До недавнего времени таким устройством, как регистратор пользоваться в автомобиле было не совсем удобно. Виной всему были свисающие с регистратора провода питания. Да и сам регистратор, крепящийся на лобовом стекле или на панели приборов, не добавлял комфорта в салоне. Да и перекрывал он обзор водителю порой весьма основательно.

Положение резко изменилось с появление салонных зеркал со встроенным регистратором. Внешне наличие регистратора в зеркале выдаёт лишь слегка выступающий объектив. Поэтому такое устройство не бросается в глаза.

Крепится регистратор в зеркале на имеющееся в салоне зеркало при помощи специальных зажимов, хотя может крепиться и на имеющийся в салоне кронштейн заводского зеркала. Можно приобрести видеорегистратор с зеркалом заднего вида в комплекте со своим кронштейном крепления.

Если говорить о характеристиках такого регистратора, то они ничуть не хуже характеристик автономного регистратора. Выбирая регистратор в зеркале нужно обращать внимание на угол обзола камеры (он должен быть не менее 120°). Частота кадров не должна быть менее 30 кадров в секунду, а разрешение должно определяться величиной не менее 1080 пикселей на дюйм.

Контролировать ход записи регистратора можно на встроенном в зеркало мониторе. Если эта картинка отвлекает, то её можно отключить. Запись при этом будет также вестись. Для детального просмотра записи регистратора встроенный монитор может оказаться маловат. Поэтому производители предусмотрели отдельный порт для подключения планшета или стационарного ПК.

Если в автомобиле подключена парковочная камера, то картинка с неё также будет выводиться на встроенный в зеркало монитор, но только при включении задней передачи. Некоторые модели зеркал позволяют использовать парковочную камеру как обзорную, в этом случае она будет постоянно включена в обзорном режиме, и сигнал с неё будет записываться регистратором. Это позволит контролировать следующие сзади автомобили, и зафиксировать момент удара сзади. Ну а при включении задней передачи приоритетом будет работа камеры в парковочном режиме.

Стоит отметить, что встроенный в зеркало монитор ничуть не мешает использовать его по прямому назначению. Может быть, поначалу картинка в зеркале и будет немного отвлекать, но к этому быстро привыкаешь, и со временем полностью перестаёшь обращать на неё внимание без надобности.