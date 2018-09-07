Антигравий – это многоцелевая защитная краска для автомобиля и его компонентов. Она удобная тем, что использовать ее могут специальные сервисы, СТО и рядовые автомобилисты. Если вам нужна зачем нужна антигравийная защита переходите на сайт http://art-car.pro/.

Для самостоятельного использования наиболее оптимально применять антигравий в баллончиках, т.к. данная форма удобная для применения и не просит больших познаний.

Что даёт антигравийное покрытие

У антигравийной краски несколько назначений:

повышение шумо- и виброизоляции;

герметизация – антигравий справится с заделыванием повреждений и трещин, не давая возможность им повышаться;

защита коробов, бампера, порогов, днища и иных элементов конструкции авто от неблагоприятного воздействия внешней среды, также от солей и отдельных кислот. Это средство хорошо защищает поверхность от проявления влаги и грязи, ударов камней, предотвращая таким образом возникновения коррозии и трещин.

Какой антигравий лучше

Этот материал может быть самых разнообразных видов:

Различающийся по текстуре (гладкая и фактурная);

Антигравий, допускающий дальнейшую покраску;

Антигравий, используемый на конкретных элементах авто.

Фактурный состав прекрасно подходит для нанесения на пластик. Перед приобретением необходимо выучить список деталей, для которых подходит определенное средство.

Выпускают состав в 3 вариациях:

1. Антигравийный спрей в баллонах.

Рейтинг балонных средств:

Hi-Gear CHIP STOP PROTECTOR CLEAR. Требует нанесения несколькими слоями. Имеет пропускающий свет цвет, что дает возможность наносить его без вреда характеристикам эстетики автомобиля. Выполняет хорошую пленку для защиты, но если будет необходимость легко снимается. Из плохих качеств необходимо выделить большую цену;

BODY 950. Изготовитель выпускает 3 цвета: черный, белый и серый. Это греческая продукция, давно себя зарекомендовавшая на автомобильном рынке. После нанесения может быть покрашен. BODY 950 – одно из очень распространенных в РФ, вместе с BODY 900 и BODY 933 (последние 2 не терпят покраски);

Liqui Moly 6109. Высокопрофессиональные средство. Выпускается только черного цвета. Этот состав — самый лучший из антигравиев на рынке, что ощутимо проявляется на его цене. Допускается применение состава на любых поверхностях, но нужно иметь в виду, что он окрашивает их в черный цвет. Само средство достаточно экономичное, сделано на основе полиуретановых смол;