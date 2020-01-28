Все о тахографе



Работа водителем зачастую сопряжена с повышенными нагрузками для организма человека. Современные российские реалии вынуждают представителей этой профессии проводить за баранкой длительное время. Такой режим работы самым пагубным образом отражается на безопасности вождения и нередко приводит к печальным последствиям, как для водителя, так и для остальных участников движения.

Эта проблема, по мнению компетентных служб, должна была решиться с внедрением нового технического оснащения, обязательного для отдельно взятых категорий транспортных средств. Речь идёт о тахографе – устройстве, позволяющем отслеживать основные параметры автомобиля на протяжении всего пути следования. Что такое тахограф подробнее вы можете узнать на сайте http://eraglonass.ru/chto-takoe-tahograf-i-komu-on-nuzhen/ .

Еще в 2014 вступил в силу закон, в соответствии с которым, водители ТС указанных категорий обязаны повсеместно использовать данное устройство регистрации. В случае нарушении указанного постановления, владелец ТС будет привлечен к административной ответственности.

Зачем нужен тахограф в автомобиле

Первоначально, внедрение тахографа в повседневную практику связывали с улучшением условий отдыха и труда водителей. Одна из первостепенных задач сводилась к тому, чтобы свести к минимуму статистику ДТП с участием водителей, нарушающих установленный режим.

Тем не менее, это далеко не единственное назначение представленного прибора. С его помощью становится возможным отслеживать различные важные эксплуатационные показатели.

С помощью данного бортового прибора осуществляется мониторинг:

нарушений ПДД;

следования по установленному маршруту;

режима труда и отдыха водителя;

скорости передвижения ТС.

Стоит отметить, что наличие данного устройства, по заверениям экспертов, гарантирует большую безопасность, как для водителя, так и для пассажиров. Ссылаясь на установленные правила и нормы, водитель не имеет права управлять ТС более 4 часов подряд.