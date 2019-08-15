Все что нужно знать о гироскутере.

Гироскутер (GyroScooter — самобалансируемый скутер, сигвей мини) — это ТС на электрическом приводе, в виде доски с 2-мя колесами по обоим бокам. Управление гироскутером выполняется за счёт баланса тела. При переносе тела вперед, гироскутер начинает движение вперед, при переносе тела назад, гироскутер даёт задний ход. Увеличение скорости движения происходит при увеличении наклонного угла тела.

Поворот выполняется за счёт переноса тела вперед на одну из ног. Сигвей мини работает за счёт электрического двигателя, питается от аккумулятора, а гироскопические датчики, отвечают за движение и управление аппаратом.



Характеристики гироскутера.

Гироскуторы бывают разнообразных моделей от самых разных изготовителей. По большей части выделяются размерами колес. Чем больше колеса, тем менее привередлив гироскутер к поверхности.

Весит гироскутер, в среднем, около десяти килограмм, что дает возможность переносить его в руках в специализированной сумке-переноске.

Гироскутеры рассчитаны как на детей весом от тридцати килограмм, так и на взрослых весом до 130 килограмм.

Гироскутер может разгоняться до скорости 25 км /час, причем катающемуся такая скорость кажется просто довольно большой. По ссылке есть магазин гироскутеров, широкий выбор.

Одного аккумуляторного заряда хватает на 2-3 часа катания, в зависимости от поверхности и нагрузки. Это хватает на несколько прогулок. На первых этапах кататься больше одного часа физически сложно, так как приходится часто держать баланс.

Езда на гироскутере мягкая и плавная. Складывается чувство парения над землёй. Очень легко можно одолевать маленькие камушки и ветки на дорогах. Можно ездить по щебеночной дороге, но тогда он может сильно греться, а аккумулятор начнет быстрее разряжаться. Тем, кто думает часто ездить по бездорожью, стоит покупать гироскутер с колесами намного больше.



Дополнительные возможности.

Очень часто сигвей мини через Bluetooth подсоединяется к мобильному приложению. Через встроеную в гироскутер колонку можно включать музыку с вашего телефона. Приложение показывает скорость, и также можно уменьшить самую большую скорость движения. Это полезно, если на гироскутере учатся кататься дети.

Также, многие гироскутеры снабжены яркой подсветкой, которая кроме красоты, является основным элементом безопасности на дороге в ночное и вечернее время.