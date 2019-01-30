Услуги таможенного брокера и организация международной логистики

Предприниматели разного уровня, которые сотрудничают с зарубежными партнерами, сталкиваются с проблемами логистики, грамотного ведения внешнеэкономической деятельности. Для успеха экспортно-импортных операций необходимо рационально использовать ресурсы предприятия, четко управлять сбытом, доставкой товаров. При этом комплексно решать вопросы оптимизации финансовых затрат, экономии рабочего времени, выстраивания схем транспортировки, сохранности грузов, осуществления операций на таможне. В этих непростых ситуациях на помощь приходят компании, оказывающих услуги таможенного брокера и логистики. Задачи таких специалистов как раз и состоят в том, чтобы выработать оптимальную стратегию международных и таможенных операций.

Прохождение таможни является достаточно сложной процедурой, требующей профессиональных умений, специальных навыков, знаний документооборота и действующего законодательства в этой сфере. Успех официальных процедур напрямую зависит от качества оформления всех необходимых документов. Ошибки и недоработки могут обернуться задержкой, простоем транспорта а, соответственно, финансовыми издержками для юридического лица, занимающегося внешнеэкономической деятельностью. Поэтому деятельность таможенного брокера и правильная логистика – это звенья одной цепи в решении комплекса вопросов:

• посреднические услуги в официальных процедурах на таможне от имени заказчика, составление деклараций;

• услуги брокера (сопровождение грузов, оформление документации, расчет и уплата налогов, сборов);

• размещение груза в местах хранения на время прохождения таможни, обеспечение его сохранности;

• информационно-консультационная поддержка экспортно-импортной сделки, оформление договоров (контрактов), юридическая поддержка;

• помощь в получении сертификатов, лицензий, заключений.

Обширный спектр услуг по логистике предполагает законодательно закрепленный правовой статус таможенного брокера. Осуществлять такую деятельность имеет право только компания (юридическое лицо), которая имеет лицензию Государственного таможенного комитета РФ. Профессиональный брокер по роду занятий должен быть осведомлен во многих сферах: правила лицензирования и сертификации, юридические тонкости процедур на таможне, действующее законодательство (с изменениями, дополнениями), экономика, психология.

Качественные брокерские услуги, оказанные опытными специалистами, служат гарантией четкой логистики при проведении сделок с зарубежными компаньонами, осуществлении крупных поставок продукции, оформлении сложных грузов.