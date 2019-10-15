Трактор ДТ-75 и бульдозер ДТ-75 являются самыми популярными сельскохозяйственными машинами последнего века. На сайте http://www.ch-tz.org/traktor-dt-75.html вы найдете все технические характеристики данных машин, а так же сможете купить трактор или бульдозер.

Коробка передач

7—ступенчатая четырехступенчатая коробка передач расположена с задней осью в одном корпусе. Сцепление постоянно закрытое, двухдисковое, сухое. Версия 75 отличается наличием задней передачи.

Шасси

Задний мост оснащен двумя планетарными поворотными одноступенчатыми механизмами с ременными тормозами. Сама ходовая часть включает в себя направляющие и ведущие колеса, опорные ролики, балансировочные каретки, две гусеничные цепи. Расширены звенья гусениц и возможность опускать направляющие колеса, чтобы увеличить опорную поверхность и снизить давление на землю.

Кабина

Первые модели имели кабину, унифицированную с ГАЗ—51, представленную двухместным цельнометаллическим герметичным отсеком. На 75M версии они увеличили штамповку потолка и согнули рычаги управления водителю трактора. Кабина особой конструкции отличалась модификацией для работы на крутых склонах 75К. У нее были органы двойного управления. С 1978 года они начали устанавливать новую подпружиненную кабину с оперением. Он был смещен вправо от оси, и на свободном сиденье был установлен топливный бак большой емкости.