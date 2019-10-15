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Трактор ДТ-75

Окт 15, 2019АвтоКомментарии к записи Трактор ДТ-75 отключены

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Трактор ДТ-75 и бульдозер ДТ-75 являются самыми популярными сельскохозяйственными машинами последнего века. На сайте http://www.ch-tz.org/traktor-dt-75.html вы найдете все технические характеристики данных машин, а так же сможете купить трактор или бульдозер.

Коробка передач
7ступенчатая четырехступенчатая коробка передач расположена с задней осью в одном корпусе. Сцепление постоянно закрытое, двухдисковое, сухое. Версия 75 отличается наличием задней передачи.

Шасси
Задний мост оснащен двумя планетарными поворотными одноступенчатыми механизмами с ременными тормозами. Сама ходовая часть включает в себя направляющие и ведущие колеса, опорные ролики, балансировочные каретки, две гусеничные цепи. Расширены звенья гусениц и возможность опускать направляющие колеса, чтобы увеличить опорную поверхность и снизить давление на землю.

Кабина
Первые модели имели кабину, унифицированную с ГАЗ51, представленную двухместным цельнометаллическим герметичным отсеком. На 75M версии они увеличили штамповку потолка и согнули рычаги управления водителю трактора. Кабина особой конструкции отличалась модификацией для работы на крутых склонах 75К. У нее были органы двойного управления. С 1978 года они начали устанавливать новую подпружиненную кабину с оперением. Он был смещен вправо от оси, и на свободном сиденье был установлен топливный бак большой емкости.

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