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Ролики для сдвижного тента авто: советы по выбору и установке

Авг 21, 2020АвтоКомментарии к записи Ролики для сдвижного тента авто: советы по выбору и установке отключены

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ролики для сдвижного тента грузовика

Чтобы подготовить грузовой автомобиль к верхней или боковой погрузке, вы можете установить на него сдвижной тент. Это каркасная конструкция, приводимая в движение за счет роликов и гибких вставок. Ее основными преимуществами являются:

— универсальность (такие механизмы подходят для всех грузовиков и прицепов);

— практичность, удобство установки;

— небольшой вес, позволяющий снизить нагрузку на кузов;

— простота эксплуатации и ухода.

Сдвижные крыши устанавливаются на кузова и прицепы грузовых автомобилей, длина которых варьируется от 6 до 13,6 м. Плотный тент, изготовленный из ПВХ или другого износостойкого материала, отличается стойкостью к негативным внешним воздействиям и годами служит владельцу. Главное, своевременно менять комплектующие, приводящие его в движение.

Выбирая ролики для сдвижного тента, обращайте внимание на следующие параметры:

  1. Материал изготовления деталей. Лучшим вариантом является нержавеющая или высоколегированная сталь.
  2. Наличие цинкового покрытия. Данное покрытие защищает изделия от коррозии, делает их невосприимчивыми к воздействию атмосферных осадков.
  3. Соответствие диаметра роликов габаритам и особенностям конструкции сдвижного тента.
  4. Репутация компании-производителя. Покупая фурнитуру, вы должны быть уверены, что она качественная, надежная, обладает высокой прочностью и износостойкостью.
  5. Стоимость. Отдавайте предпочтение роликам для сдвижных тентов, цена которых близка к среднерыночной. Таким образом, вы сэкономите деньги и сможете быть уверены в качестве приобретенного товара.

Купив ролики для сдвижной крыши полуприцепа, прицепа или фургона, установите их на место износившихся. Для этого, прежде всего, демонтируйте старые детали и осмотрите другие элементы конструкции, чтобы убедиться, что в них нет дефектов. Затем выполните монтаж новых роликов и проверьте качество работы сдвижного тента. Если он нормально функционирует, значит, вы все сделали правильно.

На современном рынке представлен большой ассортимент роликов для тентов, отличающихся по размерам и особенностям конструкции. Некоторые из таких деталей имеют пластиковое покрытие, что делает их практичными и долговечными. Тонкий слой пластика защищает металл от истирания, от разрушительного влияния окружающей среды, а также предотвращает негативное воздействие изделий на другие элементы механизма.

Детали с пластиковым покрытием подходят как для боковых тентовых конструкций, так и для крыш грузовиков, фургонов и прицепов. Отдавая им предпочтение, вы делаете выбор в пользу практичности, надежности и разумной стоимости. Главное, чтобы диаметр изделий соответствовал размерам вашего авто.

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