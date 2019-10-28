Преимущество трансерфинг реальности

Вы согласны с тем, что наш мир есть по конкретным законам и принципам. Согласно им полностью любой человек способен менять собственную жизнь и осуществлять собственные желания в реальность. Мир прекращает существовать, как нечто неизменно внешнее и материальное. Реальность имеет особенность приспасабливаться под волю человека. Если вас интересует подробнее, смотрите на странице https://prozrenie.center/prog/transfering/.

Трансерфинг реальности Вадима Зеланда — это поразительная, мощнейшая система управления жизнью. Опираясь на него, мы способны так настраивать собственные мысли и получать такое грядущее, которое рисуем себе сами в образах в голове.

Трансерфинг — это способ формирования индивидуальной реальности по собственному желанию и вкусу.

Сложность в том, что для большинства трансерфинг реальности считается нечто сложным и непостижимым.

Если у вас есть желание разобраться в основах трансерфинга, советую вам выучить книгу Вадима Зеланда «Фактический курс трансерфинга за 78 дней». Она поможет не только разобраться с нюансами мощной системы материализации желаний, но и вас познакомит с ключевыми принципами трансерфинга.

В данной публикации я с вами поделюсь 10 основными правилами, которые я вывела из трансерфинга реальности Вадима Зеланда.

Разбудите осознанность — правило первое трансерфинга реальности

Проснитесь тут и в настоящий момент! Осознайте и помните: все люди — сновидящие, и все, что происходит вокруг — не больше, чем сон. Только этот сон больше не властен над вами. Вы проснулись в сновидении, а это означает, обрели способность оказывать влияние на ход событий. Ваше преимущество — в осознанности.

Помните, ваша сила собственно в осознанности. Говоря иначе, для того, чтобы менять мир, нужно понимать себя и вашу способность менять этот мир.

Основное правило трансерфинга не вовлекаться в иллюзию реальности, нервничая и переживая падения и взлеты суровой реальности, а понимать, что это довольно обманчивый мир, и только в ваших возможностях заменить его в согласии с вашими желаниями.

Осознанность — нужное требование для того, чтобы внешнее план работало на вас. Осознанность помогает нам услышать собственный внутренний голос, собственную интуицию.

Многие путают осознанность и полный контроль над всем. Напротив, осознанность это способность стать наблюдателем (Смотрителем) и посмотреть на ситуацию со стороны. Способность “пробудится”, освободиться от влияния систем и начать играть по собственным правилам.