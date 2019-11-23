Преимущество проставок для увеличения клиренса

Современный автомобильный рынок предлагает большое количество автомобилей. А если вас интересует комплект проставок для увеличения клиренса, переходите на сайт avtoprostavka.ru. Найдется металлический друг на самые разные вкусы, разных цветов, любой мощности. Достаточно модно смотрятся разные низкие авто, которые, кажется, полностью прилегают к земля, полностью едут по дороге.

Но порой ниже и ближе к земля основная составляющая автомобиля становится не из модных целей и свойств сборки, а от времени. А порой все так и думает, но хозяина авто это не устраивает. Но решение нашлось – на помощь в подобной ситуации придут проставки для увеличения клиренса.

Продуктивны ли они и есть ли смысл их установка?

О чем говорится

Перед тем как разобраться, что такое проставки для увеличения клиренса, необходимо разобраться, что такое клиренс. Клиренс, говоря иначе дорожный просвет – расстояние, которое находится между самой нижней точкой корпуса автомобиля и дорогой.

Собственно, для чего автолюбителю необходимо наращивать клиренс? Как мы уже говорили, разные ситуации приводят к тому, что дорожный просвет уменьшается (порча пружин и креплений, к примеру), либо же заводской был недостаточно велик. А автомобиль – это прежде, всего транспортное средство. Плотно прилегающий к земля автомобиль не сможет ехать, не повреждив дно. Это может серьёзно отразиться и сделать машину неподходящей для езды, потому и возникает вопрос об увеличении расстояния до дороги. Также увеличение клиренса интересует людей, которые любят разъезжать по бездорожью.

Итак, увеличение клиренса часто выполняется с помощью специализированных проставок. Особенно популярно это в случае просадки «родных» пружин. Эти проставки собой представляют пружинистые механизмы или дополнительные крепления. С задачей которая поставлена увеличителя просвета они превосходно справляются. Кроме того, процедура крепления подобных увеличителей самая доступная, так как сами они не обойдутся совсем не дешево – одну проставку можно приобрести за цену от 1000 рублей.

Даже лучше проставок справляются и пневмобаллоны. Выходит даже доступнее, и «здоровый» автомобиль с исправными пружинами не страдает.

Но для принятия решения про необходимость такой вариации нужно учитывать и факторы риска. Разумеется, достоинств у этой идеи множество, но и без недостатков не может обойтись – так или по другому, любое изменение в «родной» конструкции всегда лежит на совести автолюбителя, и гарантий на ее результативность никто не даёт. Прежде чем решиться на модификацию для увеличения дорожного просвета, взвешивают все «за» и «против».