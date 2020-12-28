Подготовка к дальнему путешествию на автомобиле

Как решиться на дальние поездки на автомобиле? Некоторые люди завидуют дальнобойщикам. Ещё бы залил бензин под самую горловину бензобака, «сел, крутанул» и поехал! Едешь себе и едешь, наслаждаешься красотами родной (и не очень) природы. Но перед поездкой проверьте свои сиденья, если нужен ремонт, обращайтесь на сайт https://remont-sidenij.kiev.ua/

И невдомёк им, живущим безвылазно в городах и посёлках, что дальний бой – это тягостный труд… А чтобы испытать на себе все красоты дорожной романтики необходимо всего-то заправить собственный верный автомобиль, сесть за руль и… Дорога есть дорога, и случиться на ней может все, все что угодно. Чтобы это «все что угодно» не застало вас неожиданно, будем готовы, как утверждали пионеры! Самое первое, убедитесь в исправности вашего автомобиля. Проверить уровень (и наличие!) масла, давление в шинах, посмотреть свечки. Будет не лишним оценить общее состояние колёс. В совершенстве — пройти проверку главных узлов машины на находящейся рядом СТО. Итак, машина готова, нужно определится, куда ехать.

Можно посмотреть карты, загрузить маршруты из Интернета, взять с собой компас и навигатор. Как правило, можно путешествовать и при помощи обыкновенного атласа автодорог, который найдётся в любом киоске. Однако это опасно некоторыми неудобствами. Иногда на дорогах не стоят указатели населённых пунктов. Иногда искомые указатели можно не заметить, тем более в темноте. Иногда дорога ведёт абсолютно не туда, куда показывает атлас. По этой причине приобретайте навигатор и не нервничайте в сомнениях по поводу правильности маршрута! Хорошо выбор навигаторов в нашей необъятной стране зашкаливает, это техническое чудо можно приобрести абсолютно дешево, а жизнь он сделает легче значительно.

Также вам может пригодится. Чрезвычайные ситуации. Не волнуйтесь раньше времени, ещё ничего не случилось! Необходимо быть готовым ко всему, но вы очень удивитесь, когда узнаете, что на магистралях многие незнакомые люди попытаются вам помочь, если вы, к примеру, пробили колесо или обгоняете автопоезд. Будут останавливаться, брать на буксир, мигать дальним светом и поворотниками. Все как в лучших американских фильмах про водителей-дальнобойщиков! И на последок поэтапно, однако не по значению. Это правила дорожного движения! Их нужно соблюдать. Все просто, как и все гениальное! Итак, теперь вы готовы к дальним переездам технически, в теории и морально. Как говорят, ни гвоздя, ни жезла!