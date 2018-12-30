Почему глушитель моего авто гремит?

Большинство проблем с выхлопными газами можно диагностировать, обращая внимание на незнакомые звуки или заглядывая под автомобиль. Одна из самых распространенных проблем с выхлопом — это дребезжащий звук. Когда вы слышите шум, это может быть вызвано множеством вещей. Ваш глушитель гремит? Если это так, давайте подробнее рассмотрим некоторые возможные причины и варианты ремонта.

Что заставляет глушитель греметь?

В большинстве автомобилей глушитель устанавливается на одной линии с выхлопной трубой, и его задача — минимизировать шум, который исходит от двигателя автомобиля. Глушители содержат перфорированные трубки или перегородки, которые создают противоположные звуковые волны, когда звуковые волны от двигателя попадают в глушитель. Эти противоположные волны частично подавляют большую часть первоначального громкого шума. В большинстве районов посещение дороги с отсутствующим или поврежденным глушителем является незаконным. Этот компонент выхлопных газов по закону требуется для поддержания транспортных средств на приемлемом уровне шума.

Если вы слышите громкий звук, похожий на куски металла, соприкасающиеся друг с другом, это обычно означает, что что-то касается выхлопной трубы. Свободный кронштейн, резиновая подвеска или плохо скорродированный разъём, могут позволить глушителю греметь, когда выхлопная труба ударяется о другую часть вашего автомобиля, когда вы ускоряетесь или едете по ухабистым дорогам, или даже при первом запуске автомобиля и это стационарно и на холостом ходу. Когда компоненты, которые удерживают выхлопную трубу вместе, выходят из строя, они могут вызвать смещение в системе. Когда это происходит, то возникает шум. Если дребезжание вызвано вашим глушителем, то, скорее всего, это происходит в задней части автомобиля.

Незакрепленный глушитель может допускать чрезмерное движение других компонентов и увеличивать напряжение на этих деталях, поэтому это всё может превратиться в раздражающий шум, если его оставить без присмотра. Если глушитель висит ниже, чем обычно, существует также риск того, что он может сломаться, ударившись о незначительное препятствие на дороге или проезжая по железнодорожным путям. По этому крайне важно как можно быстрее устранить проблемы с глушителем. Если вы слышите характерный шум в глушителе своего авто или испытываете другие проблемы с вашим авто, то обращайтесь к профессионалам magic-cars.pro/, тут во всём разберутся и отремонтируют.

Признаки повреждения глушителя

Если вы подозреваете, что ваш автомобиль издает громкий шум из-за проблемы с глушителем, взгляните на свою выхлопную систему. В то время как громкий грохочущий или грохочущий звук является наиболее распространенным признаком, есть несколько других вещей, которые нужно проверить. Залезте под машину и осмотрите трубы, из которых состоит выхлоп. Вы видите ржавчину или другие повреждения? Обратите особое внимание на сам глушитель и теплозащитный экран. Видны ли видимые признаки повреждения? Также обратите внимание на то, как работает ваша машина. Если вы начнете замечать снижение эффективности, у вас может быть утечка выхлопных газов в системе или поврежденный глушитель.

Как починить глушитель

Современные выхлопные системы обычно изготавливаются из алюминизированной стали или нержавеющей стали, но это не значит, что они или части, которые удерживают компоненты выхлопа закрепелены на месте на вечно. Высокая температура, мусор, дорожная соль и влажность могут вызвать ржавчину в выхлопной системе. Когда у вас возникли проблемы с выхлопом вашего автомобиля, важно найти решение прямо сейчас. Эти проблемы имеют тенденцию усугубляться со временем, и чем дольше вы ждете, тем больше будет стоить ремонт вашего автомобиля. И громкий шум — не единственная проблема, когда у вас есть поврежденный выхлоп: шум, который вы слышите, может раздражать, но это может быть признаком того, что пары выхлопных газов вашего автомобиля не направляются от вашего автомобиля должным образом. Утечки выхлопных газов также вызывают дребезжащий звук, и в вашу машину могут попасть выхлопные газы из поврежденной трубы.

Хотя громкий звук грохота глушителя можно устранить, просто затянув пару болтов или заменив сломанное крепление, коррозия может быть достаточно сильной на глушителе или на соседних деталях, и их придется заменить. Ремонт выхлопной системы, это — большая работа, и, если у вас нет необходимой подготовки и опыта, этот вид ремонта лучше оставить профессионалам.