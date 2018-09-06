Переоборудование фургона в микроавтобус: финансовые выгоды сразу и на перспективу

Каждому автовладельцу хочется найти достойное применение своему фургону, исправно перевозящему несколько лет мебель или другие грузы. Но как его использовать, если запланировано изменить профиль своего бизнеса на более востребованные пассажирские перевозки, туристическое автооблуживание, предоставление мобильных офисов, лабораторий, баров и т.п.? Здесь нужен совсем другой функционал, экстерьер и кузовное наполнение.

Многие в таких ситуациях намереваются действовать по старинке: продать свой грузовой транспорт как б/у авто, а себе приобрести пассажирский подходящей комплектации. И напрасно. Квалифицированное переоборудование микроавтобусов в таких ситуациях намного выгодней и перспективней старой схемы. Чем же?

Что скрывается под трансформацией грузовых фургонов

Компания Bus Comfort, которую рекомендуют многие владельцы уже преображенных ею бусов, в рамках программы перевода транспорта фургонного типа в комфортабельные и стильные пассажирские микроавтобусы осуществляют следующие услуги:

формирование оконных проемов и остекление фургонов (с помощью собственного стекольного производства);

проведение работ по утеплению, звукоизоляции, герметизации (перетяжка салона), приглушению вибро эффектов в бусах;

корректировка полезного пространства;

оснащение кузова необходимыми климат-решениями (кондиционеры, печки, вентиляция и пр.);

организация освещения (включая световые спецэффекты и декоративную подсветку при необходимости);

планирование и подбор меблировки (от эргономичного размещения традиционных пассажирских кресел до установки сидений сложного дизайна);

наполнение вырисовывающегося салона акустикой, видео и прочей аппаратурой, мини-баром, холодильником и т.п.;

организацию люков (аварийных и концептуальных);

внутреннее и экстерьерное оформление салона;

техническая переделка авто (от ходовой до сигнализации) и т.д.

Выгоды здесь и сейчас

Первый финансовый бонус, который сразу достается при заказе тюнинга буса автовладельцу – это объем вложений. Расходы на переоборудование фургона, осуществляемое такой компанией как Bus Comfort с опытом, налаженным сотрудничеством, широким спектром услуг, собственным стекольным и не только производством существенно ниже той цены, которую придется заплатить за новый автомобиль.

Второе преимущество – время, которое при бизнес-проектах моментально трансформируется в финансовые выгоды/убытки.

На перспективу

Важное преимущество, которое характерно для переделки грузовых фургонных бусов в пассажирские или туристические – качество. Фактически переоснащение фургона в пассажирский микроавтобус – это его комплексная технико-дизайнерская реставрация. Можно надолго позабыть о тратах на перетяжку салона, замену обшивки кресел и т.п., включая внезапные расходы по технической или эстетической части, которые нередко «радуют» автовладельца при приобретении нового или б/у транспорта.

На перспективу работает и оригинальность дизайна и наполнения, когда переоборудование фургона в микроавтобус позволяет выигрышно «обыграть» такие нюансы как:

расположение, число, типы кресел;

цветовая гамма в салоне;

особенная меблировка (удобное расположение полок и использование пространства под креслами без ущерба для комфорта пассажиров, комплектация сидение откидными столиками, персональным освещением и т.п.);

техническое оснащение пассажирских мест и кузова и т.д.

Все это увеличивает привлекательность, комфортабельность, эстетику преобразованного микроавтобуса для клиентов. Его владелец может расширить спектр услуг и специальных предложений, а его бизнес будет прибыльным.