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От чего зависят цены на сдвижные крыши грузовых авто?

Фев 25, 2019АвтоКомментарии к записи От чего зависят цены на сдвижные крыши грузовых авто? отключены

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На фуры и прицепы, используемые для транспортировки грузов разного назначения, часто устанавливают сдвижные крыши. Это функциональные каркасные конструкции, к которым с помощью ремней крепятся защитные тенты. Они удобные в монтаже, долговечные и доступные по ценам. Такие конструкции позволяют значительно облегчить процессы погрузки и разгрузки товаров, уменьшают нагрузку на корпус авто и, как следствие, расход топлива. А поскольку цена сдвижной крыши демократична, приобрести ее может каждый владелец грузового автомобиля.

сдвижная крыша для прицепаКлассификация моделей

Производителями выпускаются разные виды сдвижных крыш, отличающиеся по цене и характеристикам. Чаще всего их классифицируют в зависимости от особенностей устройства. На рынке представлены:
1. Тенты со сдвигающейся верхней частью. При этом боковые элементы каркаса остаются неподвижными.
2. Шторники. У таких тентов подвижны, как верхняя, так и боковые части. Открывать их можно по очереди, что позволяет осуществлять загрузку разными способами.
3. Тенты-мешки. Это более простые и доступные по цене конструкции. Они устроены таким образом, что верхняя и боковые части тента сдвигаются одновременно.

Принимая решение о том, сдвижную крышу какого типа установить на фуру, прицеп или полуприцеп, ориентируйтесь на его назначение. Важно учитывать виды и особенности грузов, перевозимых транспортным средством, способы их погрузки и загрузки, а также другие факторы. Если вам сложно справиться с этой задачей самостоятельно, проконсультируйтесь у специалистов, занимающихся изготовлением автотентов.

Что оказывает влияние на цену сдвижной крыши

Стоимость защитных пологов для грузовых автомобилей и полуприцепов может варьироваться. На нее оказывает влияние множество факторов, основными из которых являются:
1. Тип конструкции сдвижной крыши (шторник, мешок или модель со сдвигающейся верхней частью и неподвижными боковыми).
2. Материал изготовления каркаса и качество фурнитуры.
3. Материал изготовления тента, его характеристики и плотность.
4. Размеры конструкции.
5. Сроки выполнения заказа.

Также косвенное влияние на цену изделий оказывают финансовая политика и репутация компании-производителя. Важно помнить, что качественные автотенты, способные служить владельцам годами, не могут стоить дешево. Но и переплачивать за них не следует. Если хотите сэкономить без ущерба для качества, заказывайте сдвижные крыши у производителей, работающих в среднем ценовом сегменте.
Необходимо отметить, что специалисты занимаются не только изготовлением, но и ремонтом автотентов. Цена работы мастеров при этом зависит от характера повреждений и сложности их устранения. Получить подробную информацию относительно условий пошива и ремонта защитных полотен вы сможете у представителей компании, услугами которой решите воспользоваться.

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