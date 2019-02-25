От чего зависят цены на сдвижные крыши грузовых авто?

На фуры и прицепы, используемые для транспортировки грузов разного назначения, часто устанавливают сдвижные крыши. Это функциональные каркасные конструкции, к которым с помощью ремней крепятся защитные тенты. Они удобные в монтаже, долговечные и доступные по ценам. Такие конструкции позволяют значительно облегчить процессы погрузки и разгрузки товаров, уменьшают нагрузку на корпус авто и, как следствие, расход топлива. А поскольку цена сдвижной крыши демократична, приобрести ее может каждый владелец грузового автомобиля.

Классификация моделей

Производителями выпускаются разные виды сдвижных крыш, отличающиеся по цене и характеристикам. Чаще всего их классифицируют в зависимости от особенностей устройства. На рынке представлены:

1. Тенты со сдвигающейся верхней частью. При этом боковые элементы каркаса остаются неподвижными.

2. Шторники. У таких тентов подвижны, как верхняя, так и боковые части. Открывать их можно по очереди, что позволяет осуществлять загрузку разными способами.

3. Тенты-мешки. Это более простые и доступные по цене конструкции. Они устроены таким образом, что верхняя и боковые части тента сдвигаются одновременно.

Принимая решение о том, сдвижную крышу какого типа установить на фуру, прицеп или полуприцеп, ориентируйтесь на его назначение. Важно учитывать виды и особенности грузов, перевозимых транспортным средством, способы их погрузки и загрузки, а также другие факторы. Если вам сложно справиться с этой задачей самостоятельно, проконсультируйтесь у специалистов, занимающихся изготовлением автотентов.

Что оказывает влияние на цену сдвижной крыши

Стоимость защитных пологов для грузовых автомобилей и полуприцепов может варьироваться. На нее оказывает влияние множество факторов, основными из которых являются:

1. Тип конструкции сдвижной крыши (шторник, мешок или модель со сдвигающейся верхней частью и неподвижными боковыми).

2. Материал изготовления каркаса и качество фурнитуры.

3. Материал изготовления тента, его характеристики и плотность.

4. Размеры конструкции.

5. Сроки выполнения заказа.

Также косвенное влияние на цену изделий оказывают финансовая политика и репутация компании-производителя. Важно помнить, что качественные автотенты, способные служить владельцам годами, не могут стоить дешево. Но и переплачивать за них не следует. Если хотите сэкономить без ущерба для качества, заказывайте сдвижные крыши у производителей, работающих в среднем ценовом сегменте.

Необходимо отметить, что специалисты занимаются не только изготовлением, но и ремонтом автотентов. Цена работы мастеров при этом зависит от характера повреждений и сложности их устранения. Получить подробную информацию относительно условий пошива и ремонта защитных полотен вы сможете у представителей компании, услугами которой решите воспользоваться.