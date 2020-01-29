Особенности и преимущества надувных лодок ПВХ

Любители рыбалки или туризма всё чаще приобретают надувные лодки. Ведь плавательное средство хороший помощник на рыбалке. Иногда без лодки не обойтись. К тому же лодка ПВХ обладает малым весом и разумной стоимостью.

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В последнее время надувные изделия из ПВХ имеют очень высокую популярность, они очень прочные, легкие и компактные по сравнению с обычными резиновыми надувными лодками.

Лодки из ПВХ очень легко транспортировать, и поэтому они так популярны. Есть много целей для использования надувных лодок ПВХ:

рыбалка;

охота;

семейный отдых.

Основные характеристики надувных лодок ПВХ, на которые необходимо обращать внимание при выборе:

длина и ширина;

боковой диаметр;

толщина ПВХ;

количество камер в лодке.

Надувные лодки из ПВХ прочнее и лучше резиновых надувных лодок благодаря свойствам ПВХ. Слои ПВХ гарантируют герметичность, а также защищают от соленой воды и ультрафиолета. Этот материал можно складывать и раскладывать много раз, и он не потеряет своих свойств даже после многих лет раскладывания и складывания. Все швы сварены и дополнительно усилены снаружи и внутри дополнительными полосками ПВХ – таким образом, повышается прочность понтона.

Преимущества надувных лодок ПВХ:

высокое качество;

долговечность используемых материалов ПВХ;

устойчивость к ультрафиолетовому излучению, соленой воде и маслам;

удобство использования.

Малый вес и значительная мощность двигателей позволяют на надувной лодке ПВХ достичь хороших скоростей! Легко транспортировать, быстро разворачивать, она безопасна и стабильна на воде.

Большинство классических моторных надувных лодок одинаковы в основной группе производителей по конструкции. Как известно, хороший материал ПВХ – пятислойный. Любой прокол или порез на лодке из ПВХ длиной менее пяти сантиметров можно отремонтировать даже в полевых условиях.

Индикатором спецификации, характеризующей прочность ткани ПВХ, является предел прочности при растяжении, измеренный в направлении и поперек общей нити основы ткани. В настоящее время основными способами соединения ПВХ-ткани являются сварка и склеивание, причем последнее является доминирующим. Наиболее распространенным вариантом является расположение стыковой ткани с двухсторонним склеиванием лентами ПВХ.