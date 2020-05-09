Обязательная уникальная маркировка шин и покрышек Data Matrix

Чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях все более сложной рыночной ситуации, производители должны использовать новые технологии, которые обеспечивают более быстрое реагирование и, по возможности, более низкие затраты.

Сканирование цифровой метки-идентификатора с помощью устройства мобильной онлайн кассы МодульКассаа выполняется намного быстрее, чем ввод информации в систему вручную. Кассовый аппарат обеспечивает беспроводную связь. Кроме того, это вызывает меньше ошибок, потому что МодульКассы просто более надёжные. Обязательная маркировка шин и покрышек служит эффективности в оптовой и розничной продаже.

Система считывания состоит из двух цифр (иногда трех цифр), которые идентифицируют орган, выпускающий код производителя, на практике идентифицируя соответствующую страну или экономический регион.

Data Matrix представляет собой двумерный матричный штрих-код, который наносится на шины и покрышки и содержит зашифрованную информацию:

страна;

компания-производитель;

дата импортирования;

срок хранения.

Все участники оборота шин и покрышек должны пройти обязательную регистрацию в системе Честный ЗНАК – государственной системе цифровой маркировки. Это исключает ввоз на территорию России поддельных и контрафактных товаров, в частности – шин и покрышек.

DataMatrix – это двумерный штрих-код, разработанный специально для размещения как можно большего количества информации на минимально возможной поверхности.

Преимущества кода DATA MATRIX:

Более высокая плотность данных означает, что они занимают мало места.

Эффективное отслеживание товара.

Быстрая инвентаризация активов.

Штрих-коды DATA MATRIX позволяют воспользоваться преимуществами автоматической идентификации, отслеживания и синхронизации данных в области товарооборота покрышек и шин. DataMatrix является наиболее подходящим символом для цифровой маркировки шинной продукции.

Неудивительно, что обязательная цифровая маркировка шин и покрышек является незаменимым инструментом для дилеров, поставщиков и продавцов, а также для автоматической идентификации и сбора данных.

Согласно действующим правилам, онлайн кассовый аппарат должен иметь постоянный доступ к Интернету. При выборе такого устройства следует указать, что за связь отвечает владелец пользователя или кассира.

Выполнять инвентаризацию можно в десять раз быстрее, используя МодульКассу и штрих-коды DataMatrix.