Наверняка, большинство из нас, влетев в следующую яму на наших дорогах, пробивали колесо. Печально, неприятно, однако что поделаешь? Обиднее всего, когда ты, оглядевшись, начинаешь понимать, что в округе нет ни одной шиномонтажной мастерской, а до бизнес встречи осталось немного. Осмотрев собственный строгий костюм, ты открываешь багажник… Кстати, если вас интересует мобильный шиномонтаж обращайтесь на сайт http://xn--80aae0ai8cwa4cza.kiev.ua/blog/mobil-ny-j-shinomontazh-kiev/.

В подобной ситуации хочется, чтобы «шиномонтажка» была всегда под боком, прекрасная, чистая, с новыми шиномонтажными станками и балансировочными стендами, с приветливым, высококвалифицированным персоналом, который быстро окружит автомобиль домкратами и заботой. Да и вообще, мало ли обстоятельств? Порой просто вам некомфортно ехать до шиномонтажа. Бывает, что нет запаски, чтобы добраться до шиномонтажа, а, может, вам просто хочется, чтобы балансировочные работы произвели прямо у вас во дворе.

Пару-тройку лет тому назад возникло новое понятие «Мобильный шиномонтаж». Каждый знает, что бизнес, связанный с ремонтом колес, имеет сильно выраженную сезонность. Что же делать во время зимы и в летнюю пору? Ответ был понятен, не ждать, когда заказчик найдет тебя, а собственноручно найти клиента и, кроме того, приехать к нему домой, к офису, на трассу.

Из положительных качеств мобильного шиномонтажа можно подчеркнуть следующее:

Наличие сопутствующего оборудования и профессионального мастера.

Отсутствие очередей.

Не искать по дворам и гаражам стационарную шиномонтажную мастерскую в незнакомом районе.

Вам окажут помощь в любую погоду, что очень важно при наступлении слякоти и холодов.

Все работы проведут без вашего участия – нет необходимости копаться с ключами и монтировками.

Типовый комплект оборудования для работы (подкатной домкрат, станок для балансировки, нагнетатель воздуха для работы пистолета для подкачки колес, шиномонтажный станок и гайковерт ) необходимо дополнить еще генератором и обогревательным прибором. Нужного напряжения в «полях» не найти, а в зимнее время года много не наработаешь в холодном кузове.

Оборудование. Шиномонтажные станки совсем не нужно должны быть топовые, начать можно с примитивных вариантов, если понадобится заменив их на довольно непростые. Одно, что не надо точно, это не простой станок для балансировки . В основном, изготовители станков, в особенности Сикам, советуют перед калибровкой и работой надежно и по уровню зафиксировать прибор. Но во время работы в автомобильном кузове все это лишено всякого смысла. Это не говорит про то, что балансировка будет неточной и груза повесят ошибочно, но рекомендация все таки есть рекомендация. Также в этом варианте шиномонтажа, в основном, отказываются от блоков подготовки воздуха. Я бы не рекомендовал этого делать, места не занимает совсем, но, со своей стороны, поможет оборудованию прослужить длительнее.

Транспорт. Оборудование монтируется в кузов грузовичка. Подбор здесь большой: от Газели до фургона Мерседеса. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что не все «помещения» одинаково годятся: то потолок невысокий, то площадь мала, то внешний вид и удобство размещения не радуют, а то и совсем автомобиль может попасть под категорию «С».

Штат сотрудников. В основном, шофер и профессионал это одно лицо, которое можно дополнить по надобности подмастерьем. Вообще люди здесь необходимы особенные — опытные в части ремонта, сведущие в вопросах эксплуатации оборудования. Но, основное, работник, какой имеет дело с заказчиком, обязан быть человеком ответственным, терпеливым и уметь разговаривать с людьми.

Реклама. Ну что же, куплено оборудование, смонтировано в фургон, который обклеен светлой пленкой с указыванием того, что это ШИНОМОНТАЖ. Сидим, ждем клиентов, а их нет. Как показывают исследования, главная клиентура — представительницы прекрасного пола, на них, как все понимают, приходится половина всех заказов. 20% — клиенты корпоративные. Еще 20% клиентуры составляют случайные водители, у которых в самом непригодном месте лопнуло или спустило колесо. 10% — представители разных слоев «среднего класса», кому легче вызвать необходимую службу по телефону. Однако без поиска клиентов и без проникания в целевые группы маркетинговой компании задумка обречена на проигрыш. Рекламой мобильного обслуживания приходиться заниматься более всерьез, да и расходы если сравнивать со стационарной мастерской могут повыситься в несколько раз. С другой стороны, бизнес сам себя будет анонсировать: светлый автомобиль привлечет внимание в пробке и на стоянке плюс аналогичный сервис популярен на автоспортивных мероприятиях, где тысячи посетителей и основная часть из них автолюбители. Розданные визитки вашим же персоналом на заправках, в гаражах подскажут ваш телефон в определенный момент.