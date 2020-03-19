

Коробка отбора мощности или КОМ (в отличие от допкоробок, раздаток или делителей) не является обязательным устройством в конструкции КПП, шасси и других узлов автомобиля.

Получается, коробки отбора мощности марки МП никак не влияет на ходовые качества транспортного средства и не участвует в процессах передачи мощности от ДВС на колеса авто. Другими словами, это не элемент трансмиссии самого автомобиля в буквальном смысле слова.

При этом главной задачей данной коробки является отбор мощности у двигателя для того, чтобы обеспечить возможность работы другого дополнительного оборудования. Если просто, КОМ передает крутящий момент ДВС на привод допоборудования.

Как правило, данное устройство на территории РФ и стран СНГ часто ассоциируется с автомобилями КАМАЗ (коробка отбора мощности КАМАЗ), МАЗ и т.д. Причина — КОМ обычно используется на данных машинах, которые, в свою очередь, активно применяются в качестве спецтехники во всевозможных сферах деятельности (строительство, грузоперевозки, коммунальное хозяйство и т.д.).

Если иначе, КОМ является отдельным агрегатом, который передает момент от мотора на разные устройства (насосы, лебедки, компрессоры и т.д.). Коробка может отнимать до 40% мощности ДВС. При этом принцип работы коробки отбора мощности всегда один и тот же.

Единственное, узел может быть размещен в разных местах. Например, коробка отбора мощности на КамАЗ 4310 стоит на раздатке (раздаточной коробке), тогда как в других вариантах КОМ ставится на саму КПП автомобиля.

Также с учетом наличия того или иного комплекса оборудования, на машине может стоять 2 или даже 3 коробки отбора мощности разных типов.

Сами коробки отличаются друг от друга:

по количеству ступеней и передаточному отношению;

по числу валов и их расположению;

по наличию или отсутствию реверса (вращение как вперед, так и назад);

по типу привода управления КОМ;

Еще следует отметить, что коробки данного типа бывают как с редуктором, так и без него. Что касается самого устройства коробки отбора мощности, данный агрегат можно условно сравнить с устройством обычной МКПП на автомобилях.

Простыми словами, имеется ведущий вал с шестерней, которая при включении КОМ входит в зацепление с другой (ведомой) шестерней. Благодаря этому происходи преобразование крутящего момента, после чего крутящий момент передается дальше на привод дополнительных агрегатов или механизмов.