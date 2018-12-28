Производство корейского автомобиля Kia Sportage первого поколения стартовало еще в дальнем 1993 году. Кстати, если вас интересует Kia Sportage, переходите на сайт avtocentr.com.ua. Тогда существовал концерн Mazda-Ford-Kia, что в дальнейшем и уготовило успех модели. Напомним, что в первых типах на «Sportage» были установлены детали трансмиссии и двигатели от японских кроссоверов. Прототипом кузова стала платформа распространенного в то время автомобиля Мазда Bongo.

С самого начала «Спортидж» первого поколения выпускался в трех ключевых типах. Первая из них, в закрытом трехдверном кузове, собиралась на предприятии в Южной Корее и до рынка России официально не предназначалась. Однако в данное время на некоторых автомобильных рынках ее все же можно повстречать.

Второе выполнение модели «Sportage» было сделано в виде типового пятидверного кузова длиной 4,4 метра. С 1994 года эта версия собиралась на предприятии в Германии. Предприятие принадлежало фирме Karmann – в то время наиболее известным немецким изготовителем автомобилей. До 1998 года жители стран Европы наслаждались высококачественной сборкой модели Kia, которая по надежности ни в чем не уступала достаточно не дешевым аналогам. Начав с 1997 года первое поколение «корейца» способом «отверточной сборки» стали собирать и у нас в нашей стране на предприятии «Автотор» (Калининград).

И, наконец, Третий тип кузова был предоставлен во второй половине 90-ых годов двадцатого века моделью Sportage Grand. Ее отличие от первой вариации в чуть удлиненном кузове (на 30 см) за счёт немного увеличенного заднего свеса. К несчастью, в 2002 году автомобиль был снят с производства в Корее. Однако за три года выпустили большое количество моделей и модификацию «Sportage Grand» можно повстречать, в том числе и в России.

Тогда конкуренция была такой же высокой, как сегодня. житель японии Suzuki Grand Vitara практически был близнецом Kia Sportage первого выполнения. Похожие размеры, похожий мотор и подключаемый передний мост. Разница была лишь в качестве сборки, и на местном азиатском рынке Kia существенно уступала Suzuki.

Сегодня «Спортидж» первого поколения пользуется славой «паркетника». Это довольно удивительно, беря во внимание вполне приличный клирэнс (или дорожный просвет) в 200-210 мм. Мало того некоторые вариации «корейца» не просто защищены покрытием против коррозии, но и фосфатированы, другими словами имеют защиту от коррозийных процессов. Последняя, к слову, может возникать на арках колес в моделях, эмитированных после 1998 года. Также напомним, что трансмиссия и мотор не во всех машинах закрытые железными кожухами.

Если говорить о салоне первого Sportage, то он ничем необыкновенным не выделяется. Его можно обозначить как недорогой, миниатюрный и вполне практичный, другими словами полностью подтверждающий стиль авто. В основном, размеры автомобиля отлично ощущают пассажиры на заднем сидении. Троим людям в возрасте будет особенно трудно уместиться там с удобством. Кроме того, что придется толкаться локтями, плюс ко всему еще и прекрасно чувствуется нехватка места для ног. И это не обращая внимания на высокую посадку и довольно ровный пол. Багажник у «Спортидж» скромен и составляет 335 литров, правда ситуацию исправляет возможность складывания задних сидений. Тут, к слову, выигрывает Kia в применении «Grand», где можно расположить в несколько раз больше багажа.

Переходим к начинке или функциональности Sportage первого поколения. В общем у многих машин комплектация вполне достойная. Это и климатический прибор, и полный электропакет, а еще не механическая, а электронная регулировка наружных зеркал. Напомним, что тяжело отыскать какие-нибудь серьезные минусы в оборудовании автомобиля. Небольшое озабоченность могут вызвать часто перегорающие лампочки или не очень эффективное распределение поток вентиляции в середине салона.