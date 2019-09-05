как выбрать качественные защитные очки

Исполняя определенные виды работ, требуется обеспечить защиту лица и глаз от механического, химического или воздействия тепла, и еще от излучения и присутствующих в воздухе веществ, «драконящих» слизистую оболочку. Кстати, если вас интересуют очки защитные https://svan.com.ua/ochki-zashchitnye/ вам поможет.

Для этого учтены особые средства индивидуальной защиты глаз и лица, одним из них являются очки для защиты. Чтобы правильно выбрать очки для защиты, следует принимать во внимание специфику области жизнедеятельности, и еще конструкционные особенности самих очков.

Особенности конструкции защитных очков

Есть очень большое количество разновидностей защитных очков, но они все по собственной конструкции разделяют на две группы – очки закрытого и открытого типа. Очки открытого типа в своем большинстве имеют традиционную конструкцию и состоят из линз, удерживаемых оправой, и дужек. Многие модели дооснащены специализированными защитой с боку, а дужки можно заменить на регулирующуюся наголовную ленту.

Пример. Очки открытого типа Сторм сделаны из упрочненного пластика. Очки имеют обычную конструкцию: линзы, полуободки и «переносица» воссоединены в одну цельую рамку, что придаёт особенную крепость. Дужки тонкие, с изменяемой длиной.

Очки закрытого типа имеют собственные особенности конструкции и предоставляют более значительную защиту от воздействий механики. Многие модели сделаны подобным образом, что оправа и корпус собой представляют единый блок. Для оснащения хорошего прилегания к лицу, по краешкам корпуса могут быть учтены силиконовые или уплотнители из резины. Заместо обыкновенных дужек, очки для защиты оборудованы регулируемым оголовьем.

Пример. Очки закрытого типа ЗП2 SUPER PANORAMA имеют мягкий, пластичный корпус, плотно прилегающий к лицу и обеспечивающий самую большую герметичность. Фиксация на голове выполняется за счёт эластичной тесьмы с регулятором длины.

Из чего делают очки для защиты?

Большое внимание необходимо обратить на материалы, из которых сделаны очки. Так, в зависимости от назначения, для производства линз может быть применено ударопрочное очковое стекло, и еще поликарбонатный материал, пластик, стекло органическое, химически устойчивое. Линзы могут быть одно-, 2-ух- или многослойными, с корригирующим эффектом и без него, иметь специализированное покрытие с защитным эффектом или покрытие-фильтр.

Пример. Линзы очков открытого типа Очки О15 HAMMER ACTIVE сделаны из очень прочного прозрачного пластика. Данный материал надежный, стойкий к ударам, обладает высокопреломляющим эффектом.

Для подавления электромагнитного излучения многие модели очков дооснащают откидными световыми фильтрами.

Корпус очков, в основном, делается из полимерных соединений, резины или силикона. Двигающиеся детали и соединения могут быть сделаны из металла либо пластика.