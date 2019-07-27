Как выбрать горный велосипед

В последнее время шоссейные и городские велосипеды практически остались прежними. Но маунтинбайки улучшаются, меняется их конструкция и комплектация. Чтобы понимать, как подобрать горный велосипед, важно знать его специфики и характерные черты.

Колеса горного велосипеда шире, чем у остальных видов, их ширина составляет 1,5 – 2 дюйма. А диаметр, напротив, уменьшен, он составляет 26 дюймов. Тогда как диаметр колес обыкновенного дорожного велосипеда составляет 700 мм. Рама маунтинбайка выделяется неординарной геометрией, ее каретка расположена поэтому, чтобы сделать движение по пересеченной местности очень приятным и удобным. Ездить по горным тропинкам, для которых свойственны сильные перепады высот комфортно за счёт наличия значимого количества передач. В основном, в горном велосипеде есть от 21 до 27 передач. Если вы готовитесь кататься в сложных условиях и задались вопросом, как подобрать горный велосипед. Внимание свое обратите на подобные детали, как амортизация вилки и гидравлика тормозов.

Главные типы и виды горных велосипедов

Чтобы узнать какой горный велосипед лучше подобрать, необходимо хорошо разбираться в их спецификации. Велосипеды горные делят на три типа:

вседорожные

внедорожные

специализированные

Для вседорожных маунтинбайков свойственны наличие прочной рамы и большой ход демпферов. Они замечательно справляются с преодолением преград, трудных маршрутов и крутых спусков.

Внедорожные велосипеды самые популярные, они подходят для преодоления любого маршрута. Такие маунтинбайки разделяют на два варианта:

хардтейлы

двухподвесные

Интересуясь вопросом: как подобрать горный велосипед? В первую очередь внимание свое обратите на эти два варианта, разница между ними существенна, хотя оба появились только в 80-х годах.

На горный велосипед вида хардтейл амортизация поставлена исключительно на переднюю вилку. Это помогает уменьшить утомленность рук, а еще помогает в управлении при езде по ухабистой дороге. Такая амортизация работает на базе стальной пружины. В моделях подороже хардтейлов поставлена пневматическая вилка, она достаточно легче и изменяется легче. Если вы лишь начали собственное знакомство с катанием по бездорожью и подумали: как подобрать хороший горный велосипед, подбирайте такой вид маунтинбайка. Им легко управлять и вы быстро сделаете лучше собственную технику езды.

Двухподвес оборудован демпферами двоих колес. Передний демпфер не отличается ничем от поставленного на хардтейлах. Но заднее колесо сильно отличается. Оно прикреплено к поворотной раме и в тоже время к заднему демпферу. Такая подвеска прибавляет вес самого велосипеда, но содействует уменьшению усталости велосипедиста и повышению его комфорта. Приобретать этот вид велосипедов стоит, если вам предстоит катание по грязи, бездорожью, пересеченной местности или езда на высокой скорости.

Для тех, кто ездит уже давно и решил вступить в число спортсменов, которые катаются в установленной технике, вопрос: какой горный велосипед подобрать, должен рассматриваться чуть-чуть в ином ключе. Ведь каждая техника катания имеет собственные характерности и просит специализированный вело транспорт.

Из специализированных горных велосипедов можно выделить такие разновидности:

велосипед для кросс-кантри

велосипед для даунхилла

велосипед для дёрт джампа

Горный велосипед для кросс-кантри динамичный и легкий, он превосходно справится с резкими поворотами и крутыми подъёмами. Нужно обратить внимание, что подобные велосипеды совсем не переносят толчки во время резких прыжков. Основной акцент тут стоит на прохождении поворотов и скорости.

Если вы занимаетесь даунхиллом или фрирайдом вопрос: как подобрать даунхил велосипед не должен вас озадачить. Ведь самое главное в этом спорте — скоростной спуск по каменистым тропам. Благодаря этому и велосипеды данного типа сконструированы таким образом, чтобы выдерживать бесчисленные толчки и удары во время прыжков. На них достаточно непросто подниматься вверх, поэту в большинстве случаев велосипеды для даунхилла поднимают на гору перед состязаниями при помощи автомобиля.

Велосипеды для дёрт джампа выделяются очень высокой прочностью ведь их основная задача выдерживать выполнение совершенно разных трюков. Чтобы понимать, как подобрать горный велосипед, взгляните видео о видах велосипедов, так будет очень легко определить все отличия.