как правильно выбрать грузовую технику

Выбор грузовика правильно начинать с определения цели эксплуатации автотранспортного средства. Подобрать грузовой автомобиль с пробегом следует из практичных, они не требуют космических расходов в ремонте, тогда покупка будет считаться прибыльной, а машина – генерировать собственный ресурс. Кстати, выбрать грузовой автомобиль с пробегом можно на сайте https://M7truck.ru/moskow/sedelnye-tyagachi/scania/.
Как подобрать грузовик
Не вся техника одинаково подходит для транспортировки различных типов груза. Одна категория хороша для эксплуатирования в городском режиме, иная – лучше «ходит» по междугородним маршрутам. Примите к сведению ряд показателей, облегчающих выбор авто с пробегом:
- Вид автотранспортного средства;
- Подъемность груза;
- Вид кузова;
- Техническое состояние.
Необязательно иметь в виду все параметры разом. Имея представление о назначении грузовой машины, подобрать из большинства вариантов будет очень легко.
Вид автотранспортного средства
Выделяют транспортные грузовики и технику специализированного назначения. Первую категорию разделяют на грузовые общего назначения, транспортирующие разные продукты, исключая жидкости, и специальные машины, доставляющие своеобразный товар.
В ряды специальной техники входят:
- Самосвалы;
- Фургоны (плюс к этому транспортирующие зверей и птиц, продукты питания, промтовары);
- Транспортирующие материалы для строительства;
- Авто, транспортирующие контейнеры;
- Авто, транспортирующие длинномерный груз;
- Цистерны для транспортировки растворов, химических и нефтепродуктов, домашних отходов, жидких пищевых продуктов, газов.
- Транспортирующие машины и др.
И это только часть большого списка, в перевозках каких товаров может быть использовано средство транспорта.
Подъемность груза авто
Для того, чтобы подобрать технику по ее подъемности груза, стоить учесть кол-во и размеры доставляемого продукта. Грузовые авто по такому параметру разделяют на несколько вариантов:
Малотоннажные. Предназначаются для перевозки грузов до 3 тонн – продуктов, стройматериалов и другого негабаритного товара. Нередко транспорт применяется как грузовое такси.
Среднетоннажные. Подъемность груза машин меняется от 3 до 5 тонн. У грузовиков есть обязательный параметр для объема кузова – 35 метров кубических.
Большие. Подъемность груза может составлять от 5 тонн и выше. Кузов при этом должен быть не менее 80 метров кубических. К числу подобных машин относят фуры и длинномеры, применяются в повышенных перевозках грузов сетями торговли, рынками и др.
Такой параметр считается первостепенным при рассмотрении вариантов техники с пробегом. Купив авто с недостаточной подъемностью груза, существует вероятность, что выполнение больших заказов будет невозможно.
Модельный ассортимент малотоннажных грузовиков
Выбор подходящего грузовика – дело желаний. Среди малотоннажных автомобилей для транспортировки негабаритов очень популярны следующие модели:
Газель. Большой ряд моделей дает возможность подобрать внешний вид машины и грузового отделения исходя из типа перевозок. Стоимость авто доступна, как и его обслуживание, но подобрать следует модель последнего времени. Внешний вид нового поколения Газелей претерпел изменения, увеличилась подъемность груза, усилен мотор, но доступность и надежность не были утрачены.
Грузовые от Ford, выделяющиеся высоким уровнем удобства и сборки, что проявляется на экономной эксплуатации. Машина легко подстраивается к разным условиям климата, не давая возможность влаге и пыли повреждать запчасти, а ее ремонт не вызовет проблем.
Грузовые автомобили от Volkswagen, снабженные хорошей комплектацией и просторным салоном. Можно встретить модели с АКПП.
Подобрать машину малотоннажного вида выгодно при эксплуатировании ее в городе. Выбор модели может исходить из требований к грузам, эксплуатационных условий и возможностей в финансовом плане.