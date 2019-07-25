как правильно выбрать грузовую технику

Выбор грузовика правильно начинать с определения цели эксплуатации автотранспортного средства. Подобрать грузовой автомобиль с пробегом следует из практичных, они не требуют космических расходов в ремонте, тогда покупка будет считаться прибыльной, а машина – генерировать собственный ресурс. Кстати, выбрать грузовой автомобиль с пробегом можно на сайте https://M7truck.ru/moskow/sedelnye-tyagachi/scania/.

Как подобрать грузовик

Не вся техника одинаково подходит для транспортировки различных типов груза. Одна категория хороша для эксплуатирования в городском режиме, иная – лучше «ходит» по междугородним маршрутам. Примите к сведению ряд показателей, облегчающих выбор авто с пробегом:

Вид автотранспортного средства;

Подъемность груза;

Вид кузова;

Техническое состояние.

Необязательно иметь в виду все параметры разом. Имея представление о назначении грузовой машины, подобрать из большинства вариантов будет очень легко.

Вид автотранспортного средства

Выделяют транспортные грузовики и технику специализированного назначения. Первую категорию разделяют на грузовые общего назначения, транспортирующие разные продукты, исключая жидкости, и специальные машины, доставляющие своеобразный товар.

В ряды специальной техники входят:

Самосвалы;

Фургоны (плюс к этому транспортирующие зверей и птиц, продукты питания, промтовары);

Транспортирующие материалы для строительства;

Авто, транспортирующие контейнеры;

Авто, транспортирующие длинномерный груз;

Цистерны для транспортировки растворов, химических и нефтепродуктов, домашних отходов, жидких пищевых продуктов, газов.

Транспортирующие машины и др.

И это только часть большого списка, в перевозках каких товаров может быть использовано средство транспорта.

Подъемность груза авто

Для того, чтобы подобрать технику по ее подъемности груза, стоить учесть кол-во и размеры доставляемого продукта. Грузовые авто по такому параметру разделяют на несколько вариантов:

Малотоннажные. Предназначаются для перевозки грузов до 3 тонн – продуктов, стройматериалов и другого негабаритного товара. Нередко транспорт применяется как грузовое такси.

Среднетоннажные. Подъемность груза машин меняется от 3 до 5 тонн. У грузовиков есть обязательный параметр для объема кузова – 35 метров кубических.

Большие. Подъемность груза может составлять от 5 тонн и выше. Кузов при этом должен быть не менее 80 метров кубических. К числу подобных машин относят фуры и длинномеры, применяются в повышенных перевозках грузов сетями торговли, рынками и др.

Такой параметр считается первостепенным при рассмотрении вариантов техники с пробегом. Купив авто с недостаточной подъемностью груза, существует вероятность, что выполнение больших заказов будет невозможно.

Модельный ассортимент малотоннажных грузовиков

Выбор подходящего грузовика – дело желаний. Среди малотоннажных автомобилей для транспортировки негабаритов очень популярны следующие модели:

Газель. Большой ряд моделей дает возможность подобрать внешний вид машины и грузового отделения исходя из типа перевозок. Стоимость авто доступна, как и его обслуживание, но подобрать следует модель последнего времени. Внешний вид нового поколения Газелей претерпел изменения, увеличилась подъемность груза, усилен мотор, но доступность и надежность не были утрачены.

Грузовые от Ford, выделяющиеся высоким уровнем удобства и сборки, что проявляется на экономной эксплуатации. Машина легко подстраивается к разным условиям климата, не давая возможность влаге и пыли повреждать запчасти, а ее ремонт не вызовет проблем.

Грузовые автомобили от Volkswagen, снабженные хорошей комплектацией и просторным салоном. Можно встретить модели с АКПП.

Подобрать машину малотоннажного вида выгодно при эксплуатировании ее в городе. Выбор модели может исходить из требований к грузам, эксплуатационных условий и возможностей в финансовом плане.