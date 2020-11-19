Что такое грузовое такси



Грузовое такси — особенности и преимущества грузоперевозок с помощью грузового такси.

Услуга «грузовое такси» стала уже довольно популярной в больших городах, так как людям часто требуется не только доехать из точки А в точку В, но и перевезти с собой какое-то количество груза – от пары габаритных сумок до нескольких тонн. Именно в таком случае незаменимым становится грузовое такси.

Основной особенностью данного типа грузоперевозок является возможность перевозки не только груза, но и пассажиров.

Клиенту подается грузовой транспорт, в котором предусмотрены места для одного или нескольких пассажиров.



Чаще всего используются такие автомобили, как:

Небольшие пикапы, имеющие грузоподъемность до 500 кг;

Газели разных модификаций – с гидробортом, гидролифтом, тентованные, с удлиненной базой;

«Бычок», «Hyundai» и другие аналогичные фургоны, способные перевозить грузы до 3,5 тонн.

Стоимость данной услуги формируется из объема грузов, дальности перевозки, количества пассажиров.

Особенности и преимущества грузового такси

Грузовое такси чаще всего используется для доставки:

пассажиров и багажа в аэропорты и на вокзалы;

вещей на дачу в сопровождении семьи;

купленных массивных или крупногабаритных предметов из магазинов домой.

Вызов грузового такси позволяет значительно сэкономить время и деньги. Эта услуга имеет свои преимущества:

для доставки пассажиров с багажом в аэропорт не потребуется вызов двух или трех обычных такси;

при необходимости перевозки крупногабаритных предметов в пределах города – не будут возникать конфликты с водителями вызванного такси, а также снижается потенциальная возможность возникновения опасных ситуаций во время дорожного движения из-за того, что торчащий из салона легковой автомашины ковер, штанги для гардин, приоткрытый багажник закрывают обзор водителю или затрудняют движение другим автомобилям. Грузовой транспорт с местами для пассажиров позволяет избежать этих и многих других неприятностей;

гарантируется правильное и сохранное размещение груза, его безопасность во время движения. Большое зеркало не будет разбито, огромная мягкая игрушка не запылится и не порвется, все чемоданы и сумки поместятся и не вылетят из полуоткрытого багажника.