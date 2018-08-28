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Что нужно знать о правильной комплектации лебедки перед покупкой и установкой?

Авг 28, 2018АвтоКомментарии к записи Что нужно знать о правильной комплектации лебедки перед покупкой и установкой? отключены

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Электрические лебедки чаще всего используются для вытаскивания из проблемной зоны автомобиля, лодки, крана, грузовика или другого оборудования, а так же как грузоподъёмные механизмы для малого и среднего бизнеса. Если автомобиль уходит с дороги и опускается в овраг, например, грузовики с электрическими лебедками используются для подъема автомобиля и возвращения его на дорогу. Электрические лебедки могут также использоваться для буксировки лодок для обеспечения безопасности. Там даже были редкие случаи, когда электрические лебедки помогли спасти крупных животных от сложных ям. Для прочного соединения лебедки и элемента конструкции в направлении которого будет приложено усилие электродвигателя лебедки, рекомендуют применят скобы такелажные для соединения всех типов стальных тросов и цепей. Скобу такелажную рекомендуется использовать для соединения цепей и тросов между собой или крепления их к чему-либо. Соединитель в виде скобы такелажной позволяет быстро прикрепить или соединить цепь, трос. Шекель скобы такелажной изготовлен из углеродистой стали, оцинкованный, что делает данный элемент прочным и долговечным.Так же, вместо такелажного крепления для лебедки, можно использовать крюки грузовые

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