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Автоломбард авто, что такое автоломбард и как он работает

Авг 18, 2019АвтоКомментарии к записи Автоломбард авто, что такое автоломбард и как он работает отключены

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Современные автомобилисты очень часто встречаются с объявлениями о продажах самых разных автомобилей, которые устраивают кредиты под залог авто, они же представляют конкретные услуги под гарантию.

Потому как необходимость воспользоваться услугами автоломбадрда может появиться у любого из нас, имеется смысл рассмотреть подробно, что собой представляют фирмы подобного рода, какой работой они занимаются и какие преимущества имеют.

Автомобильный ломбард — что это такое
Теперь более детально о самой организации. Ломбарды подобного рода кредитуют на не длительный срок, беря в залог автомобильную технику разного вида пример http://tascredit.kz/ru.

По большей части залогом под ссуды служат машины, но очень часто бывают ситуации, когда под гарантию оставляют и технику специализированного назначения, разнородные виды байков, снегоходы и даже катера.

Как проверить надежность автомобильного ломбарда

Решившим обратиться к услугам такого ломбарда, первым делом нужно удостовериться в его благонадежности. Для этого стоит постараться и понять цель, которую первым делом перед собой ставит ломбард.

Иначе говоря каким собственно способом он получает значительный доход от состоявшихся сделок с клиентами. Варианты получения прибыли в таких организациях могут быть очень разными.

Данный пункт предполагает осознание того, какие источники дохода могут быть у автомобильного ломбарда. Одни из них ставят собственной главной целью получение дохода в виде процентов, которые платит заказчик за сумму денег, получившуюся в ходе операции, предполагающей оформление залога на автомобиль.

Иные рассчитывают исключительно на штрафы, налагаемые на клиентов за несвоевременную оплату платежей. В подобных конторах, максимум можно получить только 70% от цены техники оставляемой под гарантию.

Также прибыль может заключаться в вырученных денежных средствах от продажи своевременно не выкупленного транспорта. Подобные организации рекомендуют клиенту выдачу только лишь 50% от полной заложеной цены. Однако, при этом, необходимо быть готовыми к тому, что процент выплат будет выставлен самый большой.

Расчет идет на то, что получатель кредита будет не в силах платить помесячные платежи, а ломбард, со своей стороны, получит безусловное право на продажу авто, причем по полной его цены. Продажа техники оставленной в залог — это главная заметка доходов аналогичных учреждений.

Необходимо иметь в виду, что наиболее безопасная организация будет собственно та, которая считает собственной ключевой прибылью проценты,получаемые с получателей кредита.

Собственно такие конторы дают клиентам самую большую сумму от рыночной цене автотранспорта оставляемого под гарантию, причем под маленькой процент, давая клиенту таким образом возможность вовремя и в полном объеме выплачивать оговоренную ежемесячную сумму по заключенному договору на займ.

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