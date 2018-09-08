Случай, когда вы автоматично закрываете двери и лишь потом понимаете, что забыли ключ, знаком для многих людей. Ситуации могут быть очень разными, дверь может захлопнуть ветром, нередки маленькие детки играют и ломают замок, что-нибудь в него засовывают, это ведет к тому, что приходит в негодность механизм замка, который, к слову, не вечный, а это ведет к аварийному вскрытию дверей. Если вас интересует аварийное вскрытие замков переходите на сайт https://zamok-profi.kiev.ua/vskritie-avto.html.

Про качество замковых механизм можно много писать и посвятить целую книгу. А дело все в том, что нет вечных замков, бывает, что непростая дорогостоящая система ломается по неясным причинам, после этого двери без профессионала не открыть.

В данном варианте нужно аварийное вскрытие замков, профессионал выезжает на адрес в любое время. При этом вы обязаны предоставить документы на жилую площадь.

Почему профессионалы не рекомендуют открывать неисправный замок собственными руками?

Мы говорим не только о квартирах, замок может поломаться в гараже, на дачном участке, в машине или сейфе. Чего же не необходимо собственноручно самому вскрывать дверь?

Многие современные изделия имеют защиту от взламывания, благодаря этому двери нереально открыть без помощи специнструмента и без специальных знаний. А дело все в том, что вы только раскурочите замок и двери, при этом не откроете.

Двери могут быть с сюрпризом, к примеру, многие замки имеют бронированную накладку в районе замка, мощные петли, механизмы замка большой прочности, все это есть в дверях и замках нового поколения. Естественно, же Вам не удастся аналогичную открыть такую дверь. Неужели, что только полноценно оторвать с основой. Собственными руками в только испортите целиком замок и дверь, после этого мастеру добавите работы.

Часто основой аварийного вскрытия становится чуждый предмет, который попал в дверной механизм. В данном варианте замок чиститься и дальше находится в эксплуатации. Тем более это важно, когда есть в доме детки, когда приходят к ним школьные друзья, решившие ради шутки что-то вложить в замок. Подобных случаев В практических условиях профессионалов хватает.

Еще 1 аргумент против того, чтобы собственными руками ковырять двери гаража, машины, квартир состоит в том, что вы точно сломаете замок и покорежите дверь. После этого нужно будет расходовать деньги на новый замок и возобновление двери. Профессионал же выполнит все бережно, дверь абсолютно не страдает, если в замок попал мусор, то он убирается, и замок опять вводится в эксплуатирование. Если не желаете после расходовать лишние деньги, вызовите профессионала.